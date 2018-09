Geplantes Hotel sei nicht Grund für Turbulenzen in Schetteregg

Rund um den Skilift Schetteregg brodelt die Gerüchteküche. Einen in den Raum gestellten Zusammenhang mit einem geplanten Hotelbau gebe es jedoch nicht.

Kein Zusammenhang mit Hotelanlage

Nun stehen Gerüchte im Raum, dass ein geplanter Hotelbetrieb am Fuße der Liftanlage zumindest Mitursache dieser Differenzen innerhalb des Beirates wäre. Bürgermeister Paul Sutterlüty bestätigt die Pläne eines Hotelbetriebes in Schetteregg, schließt aber jeden Zusammenhang mit den Turbulenzen in der Führungsriege der Liftgesellschaft aus. Seines Wissens seien alle von der Ankündigung betroffenen Beiräte Befürworter des Hotelbetriebs.