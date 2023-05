Genussmomente beim Brot- & Strudelmarkt erleben

Am Samstag, 27. Mai, von 10 bis 14 Uhr, lockt der Duft von Frischgebackenem in die Altstadt von Bludenz.

Knuspriges Brot, leckere Strudel in allen Variationen, sĂŒĂŸe VerfĂŒhrungen. Schon der berĂŒhmte italienische Poet Francesco Petrarca dichtete, dass ein ganz klein wenig SĂŒĂŸes, viel Bitteres verschwinden lĂ€sst. Ein Gedicht sind auch die Kreationen der regionalen BĂ€ckereien und Konditoreien, die am Samstag dafĂŒr sorgen, dass ein verlockender Duft von Frischgebackenen durch die Altstadt von Bludenz weht. Rund um den Nepomuk-Brunnen werden in der Rathausgasse und in der Werdenbergerstraße ein ganzes Potpourri an verschiedenen Brot- und Strudelsorten. Das Angebot reicht vom Dinkelbrötchen bis hin zum Roggenlaib.