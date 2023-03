Genussmarkt startete in den Frühling

Am vergangenen Dienstag feierte der Götzner Genussmarkt den Saisonstart in den Frühling.

Götzis . Am Dienstagvormittag duftete es in der Marktstraße beim Götzner Genussmarkt wieder nach frischem Brot und weiteren feinen Spezialitäten.

Auch in diesem Jahr bieten die Marktfahrer jeden Dienstag wieder Köstlichkeiten und Spezialitäten aus der Region und so steht der Genussmarkt weiter für nachhaltiges Einkaufen und für das Zusammenkommen. Auch zum Auftakt in die neue Frühjahrssaison fanden sich am vergangenen Dienstag wieder zahlreiche Besucher am Marktplatz ein und alle genossen sichtlich die Marktzeit. Und auch die Marktfahrer freuen sich jede Woche ihre Kunden auf dem Wochenmarkt direkt bei der Kirche begrüßen zu dürfen und sie mit ihrem ausgesuchten Angebot und den feinen Spezialitäten zu begeistern.