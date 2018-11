Genuss hoch 4 in Lochau

Edle Tropfen genießen und dabei noch etwas Gutes tun!!

Unter dieses Motto stellten Andrea Sinz und Herbert Bischof vom wein.gut Bischof wieder einen ganz besonderen Abend. Mit vier Winzerdynastien, dem Weingut Brindlmayer, Traismauer/Wagram (NÖ), dem Weingut J. Igler, Deutschkreutz – Mittelburgenland, dem Weingut Prickler, Lutzmannsburg – Mittelburgenland und dem Weinhof Waldschütz, Sachsendorf – Wagram/Kamptal (NÖ) offerierten Andrea Sinz und Herbert Bischof den Weinfreunden eine erlesene Auswahl von guten Tropfen aus Österreich. Im stimmungsvollen Ambiente des Gasthauses Reiner, bestens umsorgt vom Wirtshausteam um Philipp Rainer, konnten die edlen Weine gekostet und die Winzer persönlich kennengelernt werden. Nur selten bietet sich die Gelegenheit gleich mit vier Topwinzern so nah in Kontakt zu treten, mit ihnen ihre Weine zu probieren sowie sich die Geschichte und die Geheimisse des Weines direkt erklären zu lassen. Zu Anbaugebiet, Sorte, Reifung, Ernte und Lagerung konnten Fragen gestellt und Erfahrungen ausgetauscht werden, die Winzer und das wein:gut-Team standen freundlich und ausführlich zur Antwort bereit. So nutzten zahlreiche junge und junggebliebene Genießer diese Möglichkeit für einen gemütlichen und geselligen Abend unter Gleichgesinnten.