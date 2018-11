Genuss hoch 4 im Weinstadl vom wein:gut Bischof

Weine genießen und dabei noch etwas Gutes tun

„Die Jugend des KSK (Kraftsportclub)Klaus fördern“, unter dieses Motto stellten Andrea Sinz und H erbert Bischof vom wein:gut Bischof einen ganz besonderen Nachmittag in ihrem Weinstadl. Mit vier Winzerdynastien, dem Weingut Brindlmayer, Traismauer/Wagram (NÖ), Weingut J. Igler, Deutschkreutz – Mittelburgenland, Weingut Prickler, Lutzmannsburg – Mittelburgenland und dem Weinhof Waldschütz, Sachsendorf – Wagram/Kamptal (NÖ) offerierten Andrea Sinz und Herbert Bischof den Weinfreunden eine erlesene Auswahl von guten Tropfen aus Österreich. So nutzten zahlreiche Genießer diese Möglichkeit für einen gemütlichen und geselligen verlängerten Nachmittag unter Gleichgesinnten.

Schmackhafte Winzerbrote, belegt mit Braten, Liptauer, Käse und vielem mehr offerierte die Jugend des KSK als kulinarische Schmankerl zum edlen Wein. „Wir betreuen derzeit 70 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf und 17 Jahren und freuen uns über jede Unterstützung. Am 01.12. ist das Ringerbundesfinale in der Mittelschule Klaus und auch hier freuen wir uns über viel Unterstützung in Form von vielen Zuschauern“, so Marlies und Heinz vom KSK. LOA