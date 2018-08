Genuss für Ohren und Gaumen

Feldkircher Wirte und Bars feierten die 800-Jahr-Feier und boten sowohl kulinarische Leckerbissen und Sommerdrinks als auch Tanzmusik vom Plattenteller und Livemusik. Unter dem Motto „Iss. Trink. Tanz mit mir.“ boten neun Lokale ein buntes Programm.

FELDKIRCH Das Angebot war dabei so einzigartig und vielfältig wie die Feldkircher Gastronomie. Vor der Restaurant-Bar Bildstein begeisterten Claudia Krain und Volker Helbok von „gmixt emotions“ mit den schönsten Klassikern und gefühlvollen Balladen. Dazu wurde ein leckeres Miniburgerbuffet serviert. Bei magma Köstliches lud Jürgen von Krauthobel an der Gitarre dazu ein, beliebte Evergreens mitzusingen und mitzutanzen. Vor dem Rauch Restaurant spielte „Frischluft“ live und zeigte ihr Talent an den Blasinstrumenten. In der Bunt Bar feierte DJ Hannes Jochum eine 80er Party mit New Wave und Electro, während im Garten ein Foodtruck dazu einlud, mexikanische Tapas zu kosten.