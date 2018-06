Genuss auf Schritt und Tritt

Beim Slow Food Spaziergang zeigten die kreativen Rankweiler Köche wieder ihr ganzes Können. Dreierlei Gasthöfe boten eine bunte Vielfalt regionaler Tapas bei feiner Musik.

RANKWEIL Zu den mediterranen Temperaturen passten köstliche Tapa-Kreationen aus regionalen Zutaten: Die kreativen Küchenchefs im Gasthof Mohren, im Rankweiler Hof und im Gasthaus Schäfle zeigten beim vierten Rankweiler Slow Food Spaziergang am Donnerstag, 7. Juni 2018 ihr Können und begeisterten die Gäste mit köstlichen Höhepunkten.

Im Gasthof Mohren verblüfften die Köche Pascal Lang und Mathias Enzenhofer in der Gartenküche die Besucher bei der Zubereitung ausgefallener Gerichte wie Hanfwraps mit Pulled Pork vom Bauernhof Gstach aus Brederis und Hanfmehl von der Ölmühle Sailer aus Lochau. Roland Vith vom Rankweiler Hof bereitete in seinem Rosengarten Bresner Roastbeef mit Püree sowie Osso Buco vom Ziegenkitz mit Kräuterpolenta zu. Günter Hämmerle verzauberte die Gäste im Gasthaus Schäfle unter anderem mit einem Radieschen-Risotto mit frischen natürlichen Zutaten von Lisilis Bio Hof aus Meiningen.

Zu den köstlichen Tapas begaben sich die Teilnehmer des genussvollen Spaziergangs auch auf eine kulinarische Weinreise, die vom Rivaner vom Ardetzenberg bis zu Burgundern aus Meersburg und Malans die besten regionalen Tropfen vom Rheintal bis an den Bodensee beinhaltete.

Der Slow Food Spaziergang in Rankweil ist eine Kooperation der Wirtegemeinschaft und Slow Food Vorarlberg in Kooperation mit der Erlebnis Rankweil Gemeindemarketing GmbH. Die genussvollen Tapas auf dem Spaziergang ließen sich auch Carolin Frei vom Gemeindemarketing sowie Hannes Konzett, Vito Mussner und Rudi Freund von Slow Food Vorarlberg munden. HE