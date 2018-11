Genuss am Gaumen feierte Geburtstag

Weinliebhaber, Freunde, Whisky-Genießer und Stammkunden feierten am vergangenen Freitag „8 Jahre Vinothek Genuss am Gaumen“.

Götzis Wie in den vergangenen Jahren wurde auch dieses Jahr das Jubiläum in der Götzner Vinothek & Greisslerei ordentlich gefeiert. Mit Kartoffelgulasch, erlesenen Biersorten, edlen Weinen und besonderen Edelbränden aus eigener Destillation sowie einer Verkostung exklusiver Whiskys hießen Alexandra und Gerhard Kreutz die Gäste an diesem Abend willkommen. Neben Wilma und Hannes Sandholzer, Otmar und Silvia Alge, Hilde Rüdisser und Alexandra Jank gratulierten auch Gerold Perle, Willi Witzemann, Wolfi Loacker sowie Norbert und Gitte Loacker zum 8. Geburtstag der Vinothek. Weiters hatten sich Claudia und Markus Schuster, Johanna und Jürgen Winkler und Martin Sandholzer in die Marktgemeinde aufgemacht, um einen geselligen, gemütlichen Festabend zu genießen.