Genua: Neues Video zeigt Moment des Einsturzes

Aufnahmen mehrerer Überwachungskameras zeigen den Einsturz der Autobahnbrücke in Genua. Auf den Bildern ist starke Regen erkennbar, der zum Zeitpunkt des Einsturzes über der italienische Großstadt nieder ging. Eine Woche nach dem Unglück haben italienische Behörden das Material nun veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen den Bereich unterhalb der Brücke. Am oberen Bildrand stürzen mehrere Fahrzeuge in die Tiefe.

43 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Nach dem Einsturz liegen Betonbrocken und geborstener Stahl auf einem Bürgersteig. Nur eine weiße Katze irrt noch durch den Schutt.

(Reuters)