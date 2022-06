Generationenwechsel in der Hebammenpraxis Dornbirn

Im Zuge der Übergabe gibt es einen Tag der offenen Tür in der Hebammenpraxis Dornbirn.

Dornbirn. „Im Einsatz für Eltern und Kinder“, heißt es in der Hebammenpraxis Dornbirn seit nunmehr über zwei Jahrzehnte. 2002 entschieden drei engagierte Hebammen durchzustarten und eine eigene Praxis mit einem umfassenden Angebot für Schwangere, Eltern und Familien zu gründen. Der Rest ist Erfolgsgeschichte.

Abschied und Neubeginn

Heuer geht eine Ära zu Ende, denn die drei Gründerinnen Elisabeth Spiegel-Hefel, Edith Ritter-Ladstätter und Daniela Mittelberger-Erath verabschieden sich in den wohlverdienten Ruhestand. Gemeinsam blicken die drei Damen auf 113 Jahre bewegte „Hebammen-Geschichte“ zurück. Ein bisschen Wehmut schwingt natürlich mit, denn die Tätigkeit als Hebamme war für alle weit mehr als ein Beruf. Gleichzeitig ist das Trio aber sehr froh, ihr persönliches „Erfolgs-Baby“ Hebammenpraxis vertrauensvoll in neue und jüngere Hände zu geben. „Wir sind sehr erleichtert, dass der Generationenwechsel so erfolgreich klappt und unsere Traditionseinrichtung sich mit neuem Esprit und Visionen weiterentwickeln kann und darf“, betont Spiegel-Hefel.

Das neue Team besteht in Zukunft aus der langjährigen Mitarbeiterin Helga Peter, neu im „Hebammen-Boot“ sind Lisa Fleisch und Katharina Brunner. Sie freuen sich die Praxis, die Kunden aus dem ganzen Land betreut, weiterführen zu dürfen und damit werdenden und frischgebackenen Eltern und Familien einen guten Start in einen neuen Lebensabschnitt zu ermöglichen. Das Angebot wird auch weiterhin viele Fachbereiche rund um Schwangerschaft und Geburt abdecken und soll auch in Zukunft eine Anlaufstelle sein, wenn es um eine einzigartige Expertise in Sachen Geburtsvorbereitung bzw. Nachbetreuung geht.

Mit einem Tag der offenen Tür wird am kommenden Freitag, 17. Juni die Übergabe und gleichzeitig das 20-Jahr-Jubiläum groß zelebriert. „Willkommen sind alle Interessierten, Schwangere, Familien, Groß und Klein, um gemeinsam mit uns zu feiern und einen Einblick in unsere Arbeit werfen“, so Edith Ritter-Ladstätter. (cth)

Veranstaltungshinweis:

Tag der offenen Tür in Hebammenpraxis Dornbirn

17. Juni 2022 von 14 – 18 Uhr