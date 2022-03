Generationenwechsel beim Kasperl

Nach 25 Jahren Fraschtner Kasperltheater bewegt bald der Nachwuchs die Kasperlfiguren

Doch zugleich mit dem mit Spannung erwarteten Auftritt des lange ersehnten Kasperls fand auch ein Generationenwechsel beim beliebten Fraschtner Kasperltheater statt. Nach 25 Jahren und 300 Aufführungen mit ungefähr 20.000 Kasperltheaterbesuchern, anfänglich im Haus der Begegnung und später dann im Domino s´Hus am Kirchplatz, werden nämlich die lustigen Kasperlfiguren in Zukunft vom Nachwuchs der langjährigen Kasperltheaterspieler bewegt: Christine Kieber und Elke Schmid geben das Zepter an ihre Töchter Johanna Kieber und Katharina Schmid ab. Feierlich wurden daher die bisherigen Kasperlspieler von Domino-Obfrau Christl Stadler mit Blumen beschenkt und der Kasperl mit sämtlichen Unterlagen an Johanna Kieber übergeben. Katharina Schmid war beim Kasperl-Stabwechsel leider verhindert.