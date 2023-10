"Generation Weicheier" - Harte Ansage von Schwarzenegger

In der "Howard Stern Show" sprach Arnold Schwarzenegger Klartext und richtete eine deutliche Botschaft an die "Generation Weicheier".

Er betonte, dass es wichtig sei, Menschen nicht zu sehr zu verhätscheln. Stattdessen müssten Kinder lernen, hart zu sein, Sport zu treiben, zu lernen und zu kämpfen, selbst in schmerzhaften Momenten. Schwarzenegger unterstrich seine Überzeugung, dass wahre Stärke durch Widerstand, Scheitern und Wieder Aufstehen entsteht.

Dieser Ansatz spiegelt sich auch in seinem neuen Buch „Be Useful - Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben“ wider, in dem er betont: „Je mehr du kämpfst, desto weiter kommst du und desto stärker wirst du. Das ist einfach, wie die Welt funktioniert.“ Obwohl er betonte, dass Rücksichtnahme wichtig sei, warnte er eindringlich davor, eine Generation von Weicheiern und Schwächlingen zu fördern.