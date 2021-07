Generalversammlung der Radler

Bludenz (dk). Nachdem die Generalversammlung des ÖAMTC Radclubs Sparkasse Rätikon Bludenz bedingt durch Corona verschoben werden musste, hat sie dieses Jahr im vereinseigenen Clubheim stattgefunden.

In seinen Schlussworten wies Präsident Herbert Dür auf die zahlreichen Sponsoren hin, die den Verein Jahr für Jahr finanziell und materiell unterstützen, im Besonderen dankte er der Sparkasse Bludenz, dem Allgemeinen Sportverband ASVÖ, dem ÖAMTC Vorarlberg, dem Land Vorarlberg, der Stadt Bludenz sowie den Firmen Arlberg Quellfrisch Bludenz, Brauerei Frastanz, Tischlerei Hugl Feldkirch und MEICAS Innenausbau Schweiz. Die Mitglieder rief der Präsident auf, dem Verein trotz der äußerst schwierigen Zeit weiterhin die Treue zu halten, an die Stadt Bludenz richtete er abschließend den Appell, alles zu unternehmen um dem BMX-Sport in Bludenz langfristig zu sichern und den Radsport zu unterstützen. Nach der Versammlung folgten alle Mitglieder der Einladung zum Mittagessen und verbrachten noch eine Weile in gemütlicher Runde.