Generalsanierung des Naturbad Untere Au

Die Freizeitanlage Untere Au soll in den kommenden Jahren umfangreich saniert und erweitert werden.

Frastanz. Das Naturbad Untere Au in Frastanz ist seit Jahrzehnten ein beliebter Treffpunkt für die ganze Familie und der Badesee mit 1.400 Quadratmetern Wasserfläche lässt in jedem Sommer das Herz von Wasserratten höher schlagen. Die Anlage ist aber mittlerweile teilweise in die Jahre gekommen und daher ist eine umfangreiche Sanierung vorgesehen.