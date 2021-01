Generalinstandsetzung der Frutzbrücke

Heute, Mittwoch, starten die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Frutzbrücke.

Koblach . Auf Grund des mangelhaften Erhaltungszustandes und um die Dauerhaftigkeit der Brücke zwischen Koblach und Meiningen sicherzustellen zu können, wird die Frutzbrücke in den kommenden Wochen einer Generalinstandsetzung unterzogen.

Die Sanierungsarbeiten an der Frutzbrücke sehen dabei unter anderem die Erneuerung der Brückenabdichtung, Brückenentwässerung, Fahrbahnbelag, Randbalken, Geländer, der Fahrbahnübergangskonstruktionen sowie der Kammerwände vor. Ebenfalls ist geplant Schleppplatten zu ergänzen und einen geotextilbewehrten Bodenaustausch im Rampenbereich durchzuführen, um Bodensetzungen verhindern zu können. Dabei soll eine schnelle Erhöhung der Belastbarkeit auf wenig tragfähigem Untergrund erreicht werden und es ist daher auch mit einem besseren Lastabtrag mit weniger Aufwand, Zeit und dahingehend auch mit einer Kostenersparnis verbunden. In weiterer Folge werden auch diverse Betonschadstellen an Tragwerk und Unterbau saniert.