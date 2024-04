"Genderverbot" in Bayern ist in Kraft getreten

Bayern verhängt ein Verbot gegen die Verwendung von Gendersprache in Schulen, Hochschulen und Behörden, was landesweit für Diskussionen sorgt.

In Bayern ist am ersten April das Genderverbot in Kraft getreten. In Schulen, Hochschulen und Behörden im deutschen Freistaat ist die Verwendung geschlechtersensibler Gendersprache von nun an ausdrücklich verboten.