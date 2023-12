Gender-Verbot für Schulen und Behörden

Bayern verbietet Gendern an Schulen und Behörden. Ministerpräsident Markus Söder ist gegen geschlechtergerechte Sprache. Während einige Bundesländer bereits ähnliche Verbote haben, diskutieren andere noch darüber.

Ministerpräsident Markus Söder kündigte ein weitreichendes Gender-Verbot in Schulen und Behörden des Freistaats an. In seiner ersten Regierungserklärung der neuen Legislaturperiode im bayerischen Landtag erklärte Söder: „Für Bayern kann ich sagen: Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil: Wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen.“ Diese Ankündigung fügt sich in eine größere Debatte über Gender-Sprache in Deutschland ein, wo bereits in einigen Bundesländern ähnliche Verbote bestehen oder diskutiert werden.