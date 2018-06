Gemütlicher Dorfhock

Der Gola-Droli-Verein organisierte den Dorfhock in Tschagguns.

Der erste Dorfhock in diesem Sommer fand am vergangenen Freitag Abend in Tschagguns statt. Der Verein „Gola-Droli“ lud alle Interessierten zu einem gemütlichen Beisammensein auf den Volksschulplatz in Tschagguns. Und der Einladung waren auch etliche Bürger von Tschagguns gefolgt und genossen neben dem süßen Buffet auch Bartwürste oder einfach die gute Stimmung. Musikalisch umrahmt wurde der Dorfhock von der Formation „Jürgen und Frank“, die ihren Teil zur guten Stimmung beitrugen. Der nächste Dorfhock findet am Freitag, 6. Juli statt, bei dem die Harmoniemusik Tschagguns die Veranstaltung musikalisch begleitet.