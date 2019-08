Gemostete Genüsse

Mostfrühschoppen in Koblach ganz im Zeichen der Vielfalt des Mostes

Koblach. Gerold Amann , Betreiber der gleichnamigen Mosterei in Koblach, ist weit über die Ortsgrenzen für seine flüssigen Spezialitäten bekannt. Insgesamt produziert der jährlich rund 100.000 Liter vom vergorenem Apfelsaft bzw. der alkoholfreien süßen Variante. Selbstverständlich ist er auch Mitglied im Vorarlberger Mostsommelierverein und gemeinsam lud man zum gemütlich – genüsslichen Frühschoppen nach Koblach. Dieser findet jährlich abwechselnd in Koblach bzw. Altenstadt statt. Bei absolut traumhaften Sonntagswetter gab es die ganze Bandbreite von fruchtigen Edelmosten von Produzenten aus dem ganzen Land zu verkosten. Enttäuscht wurden, wenn dann nur passionierte Biertrinker, der Gerstensaft stand für einmal nicht auf der Getränkekarte. Die Besucher sind aber bereits Mostliebhaber durch und durch, bzw. sind es spätestens seit Sonntag.

Allgemein berichtet Bertram Nachbaur aus Fraxern, seines Zeichens Obmann des Sommelierverein von einem klaren Trend, dass immer mehr Menschen den Most wiederentdecken. Eine genaue Literzahl, wieviel Most im Jahr im Land produziert werden, konnte Nachbaur zwar nicht nennen, die Mitglieder des Vereins würden aber durch die Bank von einer vermehrten Nachfrage berichten. Gerade die mit Mineralwasser gespritzte Variante ziehen immer Gasthausbesucher dem Bier vor, auch in verschiedenen Berghütten oder Almen im ganzen Land wird wieder vermehrt das Naturprodukt Most konsumiert.