Gemeinsames Theaterstück begeisterte Zuschauer

„Ein sagenhafter Schatz“ so der Titel des gemeinsamen Stückes der Theaterkrümel Mäder und der Mäderer Musig Stöpsel welches am vergangenen Wochenende erstmals aufgeführt wurde.

Nach Monaten der Vorbereitung freuten sich die jungen Theaterspieler und Musiker auf den großen Auftritt vor vollem Saal. Die Nachwuchskünstler schüttelten ihre Nervosität dann aber schnell ab und erzählten die Geschichte aus einem Feriencamp, bei welchem am Abend Geschichten von einem Schatz erzählt wurden. Neugierig machten sich die Jugendlichen dann auf die Suche nach diesem sagenhaften Schatz und erlebten einige Überraschungen. Die Musig Stöpsel der Bürgermusik Mäder hatten zu den verschiedenen Szenen im Stück stets die passende Begleitung und sorgten so für eine perfekte Theateraufführung. Die Zuschauer im Saal waren auf alle Fälle begeistert und honorierten dies am Ende mit Standing Ovations. Für alle die nun gerne wissen wollen, welchen Schatz die Kinder gefunden haben – am kommenden Wochenende finden zwei weitere Vorstellungen von „Der sagenhafte Schatz“ im J.J. Endersaal von Mäder statt. MIMA