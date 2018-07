Gemeinsames Jubiläum gelungen

Gleich zweimal gibt es heuer in der Bischofs- und Montfortstadt viel Grund zu feiern: Die Diözese wird 50, die Stadt Feldkirch 800 Jahre alt. Eine Wanderausstellung aus zwei Teilen, bestehend aus „ZeitRaffer“ und „Pavillon 50“ wird dem Jubiläum gerecht.

FELDKIRCH Als Stadt hat Feldkirch ein paar Jahre mehr Geschichte auf dem Buckel. Als Bischofsstadt ist sie mit 50 noch relativ jung. Weil aber das eine kaum vom anderen zu trennen ist, feiern die Stadt Feldkirch und die Diözese gemeinsam ihre Geburtstage. Eine zweiteilige Wanderausstellung, bestehend aus der „ZeitRaffer“ Ausstellung in der Johanniterkirche und dem „Pavillon 50“ am Montforthaus, wurde nun feierlich eröffnet.

Das gemeinsame Jubiläum von Diözese und Montfortstadt wurde mit der Eröffnungsfeier der Wanderausstellung „ZeitRaffer“ eingeläutet. Zunächst aber gaben am „Pavillon 50“, einer interaktiven Containerinstallation am Montforthaus, Vertreter der Diözese und der Stadt ihre Gedanken zum gemeinsam Jubiläum den Eröffnungsgästen zum Besten. Der Pavillon lädt zum Dialog ein und regt zum Nachdenken über Gegenwart und Zukunft an. Jeder kann auf einem „Whiteboard“ seine eigenen Gedanken zum Jubiläum notieren.