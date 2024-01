Gemeinsames Bauen und Wohnen in Vorarlberg

Der Verein "Gemeinschaftliches Bauen und Wohnen in Vorarlberg" hat in seiner Jahreshauptversammlung vom 10. November 2023 drei potenzielle Standorte zur Umsetzung eines Gemeinschaftsprojektes vorgestellt.

Die Grundstücke befinden sich Bregenz, Altach und Hohenems. Mitglieder sind nun eingeladen, ihren Wunschstandort bekanntzugeben und für das gewählte Projekt eine Baugruppe zu bilden. Der Ablauf ist wie folgt: Eine Kerngruppe von Interessierten nimmt ihre Arbeit auf und plant gemeinsam die ersten Schritte: Baugrundlagenbestimmung in Kooperation mit der Gemeinde, Finanzierungsmodell, Abwicklung des Grundstückskaufs etc. In der Folge wird von der Baugruppe die Rechtsform des Projekts festgelegt. In den meisten Fällen ist dies eine Genossenschaft, da sie den sichersten Rahmen bietet. Eine Baugruppe wächst in mehreren Etappen - von etwa 10 Mitgliedern am Beginn bis auf etwa 20 bis 50 Personen, je nach Größe des Projekts.