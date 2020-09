Gemeinsames Apfelernten und Mosten im Vorderland

Integration und Kulturvermittlung durch gemeinsames Apfelernten und Mosten.

Bereits zum dritten Mal organisierte die Koordinationsstelle für Integration Vorderland eine Apfelernte in Sulz und Rankweil. 40 Freiwillige aus zehn Ländern ernteten in der letzten Ferienwoche rund 800 kg Äpfel von Bäumen auf Gemeindegrundstücken. In Röthis wurde dann gemeinsam ein süßer, aromatischer Apfelsaft gepresst.