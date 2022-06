Gemeinsames Abenteuer auf der Hatler Kirchbündt

Mit Feuer und Flamme ließen sich Groß und Klein vom Geist zu Pfingsten beflügeln.

Dornbirn. Gut ausgerüstet mit Verpflegung, Zelt oder Isomatte, kamen die Mädchen und Buben aus dem Hatlerdorf, um die Nacht auf der Kirchbündt zu verbringen. Das Holz für das Pfingstfeuer stand bereit. Der Zeltaufbau hat begonnen. Doch zuerst versammelten sich alle Kinder mit ihren Familien in der Kirche zur richtigen Einstimmung auf das Pfingstabenteuer. Die Begeisterung erklang lautstark: „Ich denke an Dich, ich erzähle von Dir, ich spüre, du bist da“. Das Lied zur Ehre Gottes erfüllte den Kirchenraum. Gemeindeleiterin Martina Lanser begrüßte die vielen kleinen und großen Besucher. So gab es auch viel Applaus für das „Pfingstfeuerteam“. „Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung ist nur möglich, wenn die vielen nötigen Handgriffe und Aufgaben auch auf viele Schultern verteilt werden können“, betont Franziska Fussenegger–Kneifel. „Dank eines großen ehrenamtlichen Pfingstfeuerteams können wir aus einem großen Repertoire schöpfen.“ Gleich zu Beginn verrät sie eine erfreuliche Nachricht: „Es haben sich noch nie so viele Familien angemeldet wie heuer“, und sie nennt auch gleich die Zahlen: 45 Familien – 100 Kinder und 70 Erwachsene. Das Pfingstfeuer, das Cornelia und Johannes Berger vor vielen Jahren ins Leben gerufen haben, hat sich inzwischen zu einer fixen Veranstaltung zu Pfingsten in der Pfarre Hatlerdorf etabliert.

Workshops

Kreativität und Geschick waren bei den Workshops gefordert. Im Freien waren die Buben mit Eifer dabei, Fackeln zu fertigen. Auch da wurde die Hilfe von Mamas und Papas gerne angenommen. Beim Piñata-Bastelworkshop und beim Comics zeichnen waren Fantasie gefragt. Und auch im Inneren des Pfarrheims wurde gewerkelt nach dem Motto: Flieger basteln und abheben. Aus den oberen Räumen erklang Musik – beim Workshop „Musik beGEISTert“, professionell begleitet von Sandy Wohlgenannt und Janine Beer. Spuren hinterlassen mit verschiedenen Drucktechniken, oder beim Jonglieren in der Zirkuswerkstatt waren die Kinder ebenso gefordert wie beim „Hör-Sinn“ – Einblick in die Gebärdensprache. Während in der Küche Fingerfood vorbereitet und „Mocktails“ (alkoholfreie Cocktails) gerührt wurden, gewährten die Hatler Ministranten interessierten Kindern bei „Glocka, G‘schichta, G’wänder“ einen Blick hinter die Kirchen-Kulissen.

Miteinander begeistert