Gemeinsamer Osterkommers in der Schattenburg

Die Katholischen Mittelschulverbindungen Feldkirch, Bludenz und Lustenau laden zum gemeinsamen Osterkommers.

Feldkirch . Der traditionelle Osterkommers der Katholischen Mittelschulverbindungen Clunia Feldkirch, Sonnenberg Bludenz und Rhenania Lustenau findet in diesem Jahr am Palmsonntag, 23. März, ab 19.30 Uhr in der Feldkircher Schattenburg statt.

Die Festrede hält die 42-jährige Landtagsabgeordnete Veronika Marte aus Bregenz, sie gehört der katholischen Studentinnenverbindung Bregancea in Bregenz an, zum Thema „Superwahljahr 2024: Der Demokratie eine Chance geben!“. Marte ist karenzierte Volksschullehrerin, seit 2016 Stadträtin in Bregenz, gehört seit 2019 für die ÖVP dem Vorarlberger Landtag an und ist seit 2017 stellvertretende Bundesobfrau der ÖVP. MIMA