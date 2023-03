Gemeinsamer Osterkommers der Clunia und Sonnenberg

Die beiden Mittelschulverbindungen Clunia Feldkirch und Sonnenberg Bludenz veranstalten den diesjährigen Osterkommers in Feldkirch.

Feldkirch . Der Osterkommers ist jährlich ein Höhepunkt im Frühjahrssemester der Mittelschulverbindung und so konnten kürzlich die Vorbereitungen dazu für dieses Jahr abgeschlossen werden. „Der traditionelle Osterkommers der Katholischen Mittelschulverbindungen Clunia Feldkirch und Sonnenberg Bludenz findet heuer am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr im Hotel Montfort in Feldkirch statt“, berichten Senior Jakob Hammerer und Philistersenior Achim Zortea von der KMV Clunia.

Das Osterfest, das höchste Fest der Christenheit, nehmen die Mittelschulverbindungen aus Feldkirch und Bludenz jährlich zum Anlass und laden zum traditionellen Osterkommers. „Es ist eine gute Tradition katholischer Verbindungen, das höchste Fest der Christenheit, Ostern, an dem wir der Auferstehung des Herrn gedenken, neben den Gottesdiensten auch mit einer weltlichen Feier zu begehen“, erklären dazu die Veranstalter. Die Festrede in diesem Jahr hält dabei Landtagsabgeordneter Clemens Ender aus Götzis zum Thema „Jugend und Politik“. Der langjährige Vizebürgermeister gehört selber der CV-Verbindung Leopoldina in Innsbruck an. MIMA