Gemeinsamer Impfaufruf der Landtagsfraktionen - ohne FPÖ-Anwesenheit

Der Vorarlberger Landtag startete einen Impfaufruf. Nur der Gesundheitssprecher der Freiheitlichen fehlte.

Vorarlberg ist bereit für die Drittimpfung. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und die Gesundheitssprecher der Landtagsfraktionen starteten am Mittwoch einen gemeinsamen Impfaufruf. Da die Grüne Gesundheitssprecherin Nadine Kasper verhindert war, ließ sie sich durch Klubobmann Daniel Zadra vertreten. Die Vertreter der Fraktionen betonten allesamt die Wichtigkeit der Auffrischungsimpfung sechs Monate nach der Zweitimpfung. Auch die Impfreferentin der Ärztekammer Dr. Daniela Jonas schloss sich ihnen. Nur Hubert Kinz, Gesundheitssprecher der FPÖ, ließ sich nicht blicken.

Bitschi: "Keine Impfempfehlung von Politikern"

Rund um Covid-Maßnahmen und -Impfung hagelte es in den vergangenen Monaten meist Kritik von der FPÖ. Sowohl Bundes-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak als auch FPÖ-Chef Herbert Kickl fielen mit Impf-kritischen Aussagen auf. "Die Vorarlberger brauchen keine Impf-Empfehlung von Politikern", meinte Landesobmann Christof Bitschi in Vorarlberg LIVE. Der FPÖ Landtagsklub war am Mittwoch auf VOL.AT-Anfrage zu keiner Stellungnahme bereit.