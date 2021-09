Christof Bitschi kontert Landesrätin Martina Rüscher

Nachdem Landesrätin Rüscher in Zusammenhang mit der CoV-Impfung bei "Vorarlberg LIVE" Kritik an der FPÖ geübt und von Landesobmann Christof Bitschi eine Impfempfehlung verlangt hat, kontert Bitschi den "Rüscher"-Aussagen.

"Freie Entscheidung jedes einzelnen"

Nachdem ÖVP-Landesrätin Martina Rüscher in Zusammenhang mit der Corona-Impfung Kritik an der FPÖ geübt und von Landesobmann Christof Bitschi eine Impfempfehlung verlangt hat, kontert Bitschi den ’Rüscher’-Aussagen: "Es ist die Regierung selbst, die das chaotische Corona-Krisenmanagement zu verantworten hat", meint Bitschi in einer Aussendung.