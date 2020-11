Gemeinsamer Gipfelsturm: Russmedia Digital vermarktet Bergfex

Der Premium-Onlinevermarkter von Russmedia Digital, austria.com/plus bringt Europas größte Tourismusplattform im Alpenraum kommerziell in neue Höhen.

Graz/ Wien/Schwarzach (LCG) – Durch die Zusammenarbeit mit Österreichs führendem Premium-Onlinevermarkter von Russmedia öffnet sich für Bergfex eine digitale Landschaft mit 143 Millionen Seitenaufrufen und über 36 Millionen Besuchern pro Monat für die werbetreibende Wirtschaft. austria.com/ plus zeichnet künftig für die digitale Vermarktung der größten Tourismusplattform im Alpenraum verantwortlich.

„Das Wiener Vermarktungsteam von Russmedia, austria.com/plus ist mit seinem Premium-Portfolio und der langjährigen Spezialisierung auf regional relevante Portale der richtige Partner, um kommerziell die nächsten Gipfel zu erklimmen. Bergfex bietet dem Tourismus das interaktive und aktivierende Umfeld, in dem sich die freizeit- und reiseaffine Zielgruppe zu Hause fühlt“, so Bergfex-Gründer Markus Kümmel.

Einzigartige Möglichkeiten

Ideale Partnerschaft

„Bergfex ist der digitale Gipfel im Alpintourismus. Die Tourismusplattform hat besondere Relevanz in diesem Ausnahmejahr und ist ein effektives Umfeld, um die wirtschaftliche Bergfahrt anzutreten. In Kombination mit regionalen Nachrichtenplattformen bietet austria.com/plus mit Bergfex die digitale Lösung für wirksame Tourismuskommunikation“, so austria.com/plus-Managerin Karina Wundsam.