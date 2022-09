Gemeinsamer Einsatz, damit die Schule wieder geöffnet wird

Gaschurns Bürgermeister Daniel Sandrell über die geschlossene Schule.

Am Montag beginnt in Vorarlberg das neue Schuljahr. In Partenen muss die Volksschule jedoch aufgrund von Lehrermangel vorübergehend geschlossen werden. "Generell sind zu wenig Lehrkräfte da. Es wurde auf Landesebene und von uns in Österreich und in Deutschland gesucht", erklärt der Gaschurner Bürgermeister Daniel Sandrell bei Vorarlberg LIVE. Es haben sich Interessenten gemeldet, diese hätten aber nicht die Fähigkeiten gehabt, um die Schule zu führen. "Wir haben vier Jahrgänge in einer Klasse. Das ist für die Lehrer eine Herausforderung. Deshalb können wir bei den Anforderungen kein Auge zudrücken", erzählt er.