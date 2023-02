Gemeinsame Schule: "Ich bin enttäuscht von der Schullandesrätin"

Das Land Vorarlberg will in Sachen Gemeinsamer Schule der 10- bis 14-Jährigen einen neuen Anlauf nehmen. Dazu fand am Mittwoch eine Diskussion bei "Vorarlberg LIVE" statt.

Die Diskussion um die Einführung der gemeinsamen Schule für die 10- bis 14-Jährigen wird wohl noch länger eine unvollendete bleiben. Das wurde auch bei einer von VN-Redakteur Klaus Hämmerle im Rahmen von "Vorarlberg LIVE" moderierten Gesprächsrunde deutlich.

Projekt soll verkleinert werden