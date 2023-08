Gemeinsame Sache in der Kinderbetreuung

Die drei Vorderlandgemeinden Klaus, Weiler und Fraxern planen eine gemeinsame Kinderbetreuungskoordinationsstelle.

Weiler. Der steigende Bedarf an Kinderbetreuung macht vor allem Kleingemeinden zu schaffen und in den Bereichen Kleinkindbetreuung und Kindergarten ist der Bedarf an flexiblen und zeitlich umfassenden Angeboten in den letzten Jahren rasant gestiegen. In einem ersten Schritt setzten sich dazu nun die Gemeinden Klaus, Weiler und Fraxern mit der Einrichtung einer Kinderbetreuungskoordinationsstelle auseinander und machten sich auf die Suche nach gemeindeübergreifenden Lösungen.