Gemeinsame Sache gegen Lebensmittelverschwendung

Mittelschule Markt, Stadtmuseum und Offener Kühlschrank starteten eine gemeinsame Aktion.

Dornbirn. „Wissen Sie, wie man Weihnachtskekse am besten aufbewahrt?“. „Was machen Sie mit Keksen, die übrigbleiben?“ und „Kennen Sie den offenen Kühlschrank?“ – Fragen wie diese stellten Schüler der 3c Klasse der Mittelschule Markt den Passanten rund um das Stadtmuseum. Als Dank gab es für die Befragten einen selbst gebackenen „Glückskeks“. Die Kekse hatten die Schüler großteils in der Schule gebacken, sie funktionierten aber auch das mumo zur Backstube um und backten live vor Ort.

Die Aktion war ein gemeinsames Projekt der MS Markt mit dem Stadtmuseum und dem Offenen Kühlschrank. „Wir haben immer wieder Gastspiele im mumo, diesmal haben wir mit den Mittelschülern und Ingrid Benedikt sogar zwei Gäste. Für uns als Museum ist es wichtig, hinauszugehen und das Thema passt zu unserer aktuellen Ausstellung ˏGlück gehabt?ˊ“, so Barbara Motter vom Dornbirner Stadtmuseum. Die Kekse der Schüler waren passenderweise in kleine Säckchen mit der Aufschrift „Glück gehabt!“ verpackt. „Wir nutzen jede Gelegenheit, um auf den Offenen Kühlschrank und das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. Zu Weihnachten bieten sich die Kekse an und die Zusammenarbeit mit so engagierten Schülern macht einfach Spaß“, meinte Ingrid Benedikt, Initiatorin der Offenen Kühlschränke in Vorarlberg.