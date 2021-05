Gemeinsam zusammen zurück in das reale Leben

OJA Altach und Götzis lancieren gemeinsam das Projekt: "Come together, go outside“

In den beiden Kummenberggemeinden Altach und Götzis möchte man diesem Umstand Sorge tragen und künftig unter der Überschrift „Come together, go outside“ entgegentreten. Der öffentliche Raum soll dabei bewusst genutzt und damit gleich ein doppelt positiver Effekt erzielt werden. Zum einen soll damit die allgemeine Gesundheit in jeglicher Hinsicht der Jugendlichen gefördert und zum anderen der Jugendarbeit ein Mehr an Aufmerksamkeit geboten werden. Damit setzt man darauf, dass die Projekte sich auch positiv in den Köpfen der Menschen verankern, wie die beiden Leiterinnen der OJA Altach BACKUP#1 Nicole Beck bzw. OJA Götzis Chilli Chill Karin Außerer, ihre gemeindeübergreifende Initiative beschreiben: „Spiel, Spaß und Abenteuer in der Region sollen angeboten werden, daraus erwarten wir und ein neues Gefühl des Miteinander, denn jeder Teilnehmer ist mitverantwortlich und trägt zur Bewältigung der gestellten Aufgaben bei.“ Unterstützt werden Beck und Außerer in ihren Plänen von den beiden Kommunen, dem Koordinationsbüro für Jugendarbeit und Entwicklung sowie dem Sozialfonds des Landes.