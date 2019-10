Gemeinsam statt einsam

Rankweiler Wirte besiegeln verstärkte Kooperation.

Rankweil. Stellen sie sich vor, sie gehen am Feierabend in ihr Lieblingsgasthaus und bestellen sich ein kühles Bier, ein Glas Wein oder einen feinen Kaffee. Die freundliche Kellnerin bringt ihnen ihr Getränk, versehen mit einer Schleife und dem Hinweis, dass ihre Erfrischung bereits bezahlt ist. Genauso funktioniert das System des „Sospeso“. Jeder entscheidet individuell, ob er selbst einen weiteren „Sospeso“ bezahlt und damit dem nächsten Gast eine kleine Freude bereitet, alles im Übrigen ganz anonym. Das ist nur eine Idee der ab sofort noch engeren Zusammenarbeit der sechs Rankweiler Traditionsgasthäuser Rankweiler Hof, Freschen, Mohren, Schäfle, Sternen und Hörnlingen. „Der Austausch und die Kooperation der Rankweiler Wirte ist in den letzten Jahren vielleicht mehr im Hintergrund gelaufen, nun wollen wir damit wieder mehr an die Öffentlichkeit gehen“, erklärt Dominic Mayer vom Wirtshaus Hörnlingen, in dem auch das Auftakt-Frühstück über die Bühne ging. Gemeinsam möchte man damit auch aktiv gegen den Trend des Gasthaussterbens vorgehen. Für solche Herausforderungen brauche es demnach kluge und kreative Antworten, das Projekt „zemma wirta“, wie der offizielle Titel lautet, ist die Grundlage dafür.