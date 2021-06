Gemeinsam stark – Sparkasse Bludenz und Kulturbüro fördern die lokale Kulturszene

Bludenz. Am Dienstag, 1. Juni, wurde das Kulturprogramm der Stadt Bludenz gemeinsam mit dem Hauptsponsor von Bludenz Kultur, der Sparkasse Bludenz, präsentiert.

Bei allen Veranstaltungen, die 2021 in der Remise Bludenz stattfinden, wird den Besucher*innen die Möglichkeit geboten, den Verein locart und somit die vielfältige Kunst- und Kulturszene in Vorarlberg zu unterstützen. Zu diesem Zwecke wird seit April dieses Jahres eine Investitionsbox bei jeder Veranstaltung in der Remise aufgestellt. „Wir sind sehr dankbar über das Engagement der Kulturabteilung der Stadt Bludenz, die mit dem Aufstellen der Box ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt im Bereich Kunst und Kultur in Vorarlberg setzen. Die gesammelten Investitionen konnten bereits in zwei Ausschüttungen zu 100 % an Kulturschaffende ausgezahlt werden“, so Maria Simma vom Verein locart.