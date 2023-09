Gemeinsam stark für die Pflege

Der Krankenpflegeverein Dornbirn lud zur 108. Generalversammlung ins Kolpinghaus Dornbirn.

Dornbirn. In einer bewegenden und informativen Generalversammlung des Krankenpflegevereins Dornbirn wurde vergangenen Dienstag auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und ein Blick in die Zukunft der Pflege geworfen. Die Veranstaltung stand dabei ganz im Zeichen der Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Obmann Heinz Wohlgenannt, der Dankbarkeit, strategischer Neuerungen und bot gleichzeitig einen Einblick in die eindrucksvolle Arbeit des Vereins.