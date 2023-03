“Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ von Peter Turrini

Nach der erfolgreichen Produktion von "Die Wunderübung" freuen wir uns sehr, das neue Projekt von Werner Berjak und seinem Team in der Villa Falkenhorst aufführen zu dürfen.

Gegeben wird das Stück "Gemeinsam ist Alzheimer schöner" des erfolgreichen und bekannten Autors Peter Turrini an folgenden Terminen in der Villa Falkenhorst, Thüringen:

Do, 23. März 2023, 19.00 Uhr - Premiere Fr, 24. März 2023, 19.00 Uhr So, 26. März 2023, 17.00 Uhr

Das Theaterstück widmet sich den Anfang und Ende der Liebe. Es erzählt vom Erlöschen der Erinnerung, aber auch von dem, was bleibt, wenn die Persönlichkeit zerfällt, die Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Zweisamkeit. Zwei Entliebte finden durch die Gnade des Vergessens wieder zärtlich zueinander. Darin liegt, wie so häufig bei Turrini, ein winzig kleiner Kern gelebter Unmöglichkeit.

