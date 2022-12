Gemeinsam ist alles möglich

Zufrieden blicken Gudrun und Ulrich Klobassa an ihrem 60. Hochzeitstag auf schaffensreiche und erfüllte Jahre zurück. Sie feiern ihren großen Tag in kleinem Rahmen zu Hause.

2013 zog sich das Paar aus dem öffentlichen Leben zurück, mit dem Ziel, kreativ, zufrieden und lebendig zu bleiben. Das ist Gudrun und Ulrich Klobassa bestens gelungen „Wir sind glücklich und froh, dass wir beisammen sein dürfen und es uns gut geht. Unser Leitspruch, dankbar rückwärts, mutig vorwärts, gläubig aufwärts, hat sich immer bewährt, uns geholfen das Vergangene zu bewältigen und mit Gottvertrauen neugierig in die Zukunft zu schauen“, so das Paar.

„Die Muße in der Pension ist eine feine Sache, wir sind sozusagen mit Muße kreativ und gestalten unser Leben gemeinsam. Die Spazierwege an der Bregenzerach, Gottseidank alle eben, haben es uns besonders angetan und das Gehen hält uns fit, ein schöner Nebeneffekt“, erklären die Jubilare. „Gudrun ist ja eine ausgezeichnete Köchin und ich darf ihr beim Kochen assistieren. Von den kulinarischen Köstlichkeiten profitiert auch unsere Tochter Stefanie, die ganz in der Nähe wohnt, uns oft besucht und mitisst und auch hilft“, berichtet Ulrich. Die Liebe zur Musik ist bei Klobassas allgegenwärtig. Es wird oft zu Hause gesungen, und seit einigen Jahren unterstützt Gudrun mit viel Engagement und Freude den Lauteracher Frauenchor Hofsteig. Ulrich begeistert bei Konzerten die Zuhörer mit seinem Tenor. Dass in der aktuellen Ausstellung im Künstlerhaus auch drei seiner Bilder dabei sind, erfüllt ihn mit Stolz.

Die fünf Enkelkinder sind der ganze Stolz der Jubilare. Die zwei Großen stehen bereits erfolgreich im Leben, und die Entwicklung der drei Kleinen verfolgt das Paar mit großem Interesse. Zwei der Enkelkinder wohnen in Israel, sind aber in Vorarlberg geboren und die ersten Jahre hier aufgewachsen. Sie kommen zum Fest der Großeltern, die mit ihnen die Orte besuchen werden, die sie aus ihrer frühen Kindheit kennen, besonders der Ältere der beiden wünscht sich das. Und eine Enkelin wohnt in Wien, sie ist im Zeichnen und Singen sehr begabt und singt auch im Volksopern-Kinderchor. Emsig daran gearbeitet wird von den beiden am Ziel, mit der Familie und den Enkelkindern in schöner Gemeinschaft und Einheit zu leben.