Gemeinsam in der Natur unterwegs sein

Raus aus der Einsamkeit – raus in die Natur: In Kooperation mit der Wanderführerin Silvia Boch startet die PfarrCaritas im Rahmen des Projektes LE.NA – Lebendige Nachbarschaft - unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ ein neues Projekt.

„Ich gehe so gern in der Natur wandern“, sagt eine Wanderbegleiterin. „Diese Freude möchte ich auch anderen Menschen nahebringen. Mit einem geselligen Miteinander ist es doch gleich viel schöner.“ Ihre Begeisterung möchte sie nun mit anderen Senior*innen teilen, die sich gemeinsam mit ihr auf den Weg machen. In ganz Vorarlberg gibt es traumhafte Wanderwege. Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ bietet die PfarrCaritas im Rahmen des Projektes LE.NA – Lebendige Nachbarschaft – leichte geführte Wanderungen in Kleingruppen für Senior*innen an. Die nächste Wanderung findet am Freitag, 2. Oktober, statt. Der landschaftliche Spaziergang führt auf den Spuren zwischen Sage und Wahrheit ins Montafon – von Lorüns nach St. Anton und wieder zurück.