Gemeinsam Gutes tun bei den MACHWAS-Tagen

Die Anmeldung zu den MACHWAS-Tagen in der letzten Schulwoche ist gestartet

Nach der erfolgreichen Premiere 2022 gehen die Vorarlberger MACHWAS-Tage vom 28. Juni bis 5. Juli 2023 in die zweite Runde. Unter dem Motto ‚ÄěGemeinsam Gutes tun‚Äú erhalten Sch√ľler*innen im Alter von 12 bis 19 Jahren Einblicke in verschiedene Organisationen, Vereine bzw. Gemeinden und k√∂nnen vor Ort bei vielf√§ltigen Projekten mithelfen.

‚ÄěDie Jugendlichen erfahren bei den MACHWAS-Tagen, dass sie sich aktiv einbringen und etwas bewegen k√∂nnen. Und sie lernen dabei Vereine und Organisationen kennen, bei denen sie sich auch in ihrer Freizeit engagieren k√∂nnen‚Äú, sagt Andrea Gollob vom aha.

Anpacken hei√üt es zum Beispiel bei einigen Umweltprojekten. Dabei k√∂nnen die Sch√ľler*innen bei der Eind√§mmung von nicht heimischen Kr√§utern helfen, einen Fitness-Parcours revitalisieren oder sich bei einer Klimarallye Gedanken um die Auswirkungen des Klimawandels machen. Bei verschiedenen Aktivit√§ten besch√§ftigen sie sich mit Themen wie Diversit√§t, selbstbestimmtes Leben oder digitale Zukunft. ‚ÄěInsgesamt k√∂nnen rund 50 Schulklassen an 31 verschiedenen Projekten von 26 Organisationen teilnehmen. Schnell sein lohnt sich ‚Äď erste Projekte sind n√§mlich bereits ausgebucht‚Äú, so Andrea Gollob.

Die vom aha organisierten MACHWAS-Tage finden in den letzten Schultagen vor den Sommerferien von 28. Juni bis 5. Juli 2023 statt. Mitmachen k√∂nnen Schulklassen ab der siebten Schulstufe aus allen Schultypen (Mittelschule, Berufsschule, Polytechnische Schule, AHS, BHS). Die Projekte werden vorrangig am Vormittag angeboten und dauern ca. drei Stunden ‚Äď sie finden au√üerhalb der Schule bei den Vereinen und Organisationen statt. Alle Infos und die Anmeldung zu den Projekten finden interessierte Sch√ľler*innen und Lehrpersonen im Projektkalender, der unter https://www.aha.or.at/machwas-tage-schulen ver√∂ffentlicht ist. Eine Anmeldung ist bis 14. Mai 2023 m√∂glich. Die Projekte werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.