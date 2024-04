Gemeinsam Gutes tun bei den aha-MACHWAS-Tagen

Die Anmeldung zu den MACHWAS-Tagen in der letzten Schulwoche ist gestartet

Die Vorarlberger MACHWAS-Tage gehen vom 26. Juni bis 3. Juli 2024 in die dritte Runde. Unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ erhalten Schüler*innen im Alter von 12 bis 19 Jahren Einblicke in verschiedene Organisationen, Vereine bzw. Gemeinden und können vor Ort bei vielfältigen Projekten mithelfen.

Anpacken an der frischen Luft ist bei diversen Umweltprojekten gefragt! Dazu zählen etwa das Entfernen nicht heimischer Pflanzen, die Pflege von Lehrbiotopen, die Erkundung von Lehrbienenständen oder die Unterstützung beim Schutz eines Jungwaldes. Bei anderen Aktivitäten beschäftigen sich die Jugendlichen mit Themen wie Klimawandel, Bodenverbrauch oder Leben mit Beeinträchtigung. „Insgesamt können rund 65 Schulklassen an 31 verschiedenen Projekten von 26 Organisationen teilnehmen. Schnell sein lohnt sich – erste Projekte sind nämlich bereits ausgebucht“, so Andrea Gollob.