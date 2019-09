Gemeinsam gegen Littering und Müllvandalismus

Am 20. September 2019 findet entlang der Dornbirner Ach ein „River Clean Up“ statt.

Dornbirn. Im Rahmen des internationalen Clean Up Days 2019 findet am Freitag, 20. September der 1. River Clean Up entlang der Dornbirner Ach statt. „Eine Flurreinigung im Frühling ist auf das ganze Jahr über gesehen einfach zu wenig. Gerade im Sommer ist die Dornbirner Ach beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Hierbei bleibt oft Müll jeglicher Art liegen“, so Markus Petter vom Alpenschutzverband Vorarlberg.