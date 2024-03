Gemeinsam für eine saubere Natur

Bludenz. Fleißige Hände waren vergangenes Wochenende gefragt.

Bei wechselhaftem Aprilwetter fand am Samstag, die alljährliche Landschaftsreinigung in Bludenz statt.

Trotz des typischerweise wechselhaften Aprilwetters ließen sich die Teilnehmer*innen nicht entmutigen und bewiesen ihre gute Laune und Motivation bei der Arbeit. Die Menge an zusammengetragenem Abfall war beeindruckend und zeugte von einem großen Engagement. Über 250 Personen beteiligten sich an der Aktion und sammelten insgesamt rund 3,2 Tonnen Restmüll sowie 300 kg Alteisen. Erfreulich war auch die große Anzahl an Kindern, die mitgeholfen haben, unzählige Müllsäcke zu befüllen. Martina Brandstetter, Stadträtin für Abfallwirtschaft begeistert dies ganz besonders, „die Landschaftsreinigung ist eine Verantwortung, die wir für kommende Generationen tragen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass besonders viele Kinder und Jugendliche teilgenommen haben. "