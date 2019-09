Gemeinsam für Klimaschutz und Fairen Handel

Am 2. Oktober 2019 ist Bio-Bauer Pedro Diaz Montejo aus Mexiko zu Gast im Kolpinghaus.

Dornbirn. Mit „Coffee for Future“ erweitern EZA Fairer Handel und Weltläden ab Oktober ihr biofaires Kaffeesortiment. Klimaschutz und Fairer Handel gehen dabei Hand in Hand. Mit an Bord ist auch das Klimabündnis Österreich. „Wir möchten mit unserem Angebot auf lokaler Ebene Menschen zum Mitmachen motivieren“, sagt Veronika Wohlgenannt vom Weltladen Dornbirn. „Wir können auf vielfältige Art wirksam werden. Wir können zu Produkten greifen, die sozial und ökologisch verträglich sind und wir können uns dafür einsetzen, dass in der Klimapolitik etwas weitergeht.“