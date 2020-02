Gemeinsam für ein besseres Internet

Der Mädchen*treff der OJAD bietet zum Aktionstag „Safer Internet Day“ Workshops an.

Dornbirn. Soziale Medien wie Facebook, Instagram, Youtube oder Snapchat können bedrohlich sein und sich negativ auswirken. Erwachsene, die nicht damit aufgewachsen sind, haben Respekt davor vor allem dann, wenn sie dabei an ihre Kinder denken. Eltern von Mädchen und jungen Frauen sehen oft die Gefahren von Social Media im Vordergrund. Dass das durchaus berechtigt ist, weiß Katharina Kohler und ihr Team des Mädchentreffs der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD). Sie nehmen den internationalen Aktionstag „Safer Internet Day“ am 11. Februar zum Anlass, den Umgang in und mit sozialen Medien in einer Workshop-Reihe zu thematisieren.