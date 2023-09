Gemeinsam für die Umwelt radeln

Erfolgreiche Fahrradwettbewerb-Teilnahme in Bludenz!

In einem beeindruckenden Akt der Gemeinschaft und Umweltverantwortung haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bludenz, Bürs und Nüziders in diesem Jahr eine Gesamtdistanz von über 123.000 Kilometern erradelt. Zum Abschluss des Wettbewerbs findet am Sonntag, 1. Oktober 2023 um 10 Uhr, eine gemeinsame Fahrradparade statt.