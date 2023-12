Gemeinsam für das Wunder Mensch beten

Die Katholische Kirche lädt zur Segensfeier für schwangere Frauen und (Ehe-)Paare, die ein Kind erwarten.

Dornbirn. Kommenden Freitag, 8.12. lädt die Katholische Kirche Dornbirn in Kooperation mit der Krankenhausseelsorge Dornbirn zu einer stimmungsvollen Segnungsfeier für schwangere Frauen und Partner. Die Zusammenarbeit mit der Krankenhausseelsorge findet zum ersten Mal statt, „und wir freuen uns, dass wir diese besondere Feier heuer erstmals in der Krankenhauskapelle feiern dürfen“, so Roland Sommerauer, Gemeindeleiter der Pfarre St. Sebastian im Oberdorf. „Gemeinsam möchten wir alle begrüßen, die ´guter Hoffnung sind´, weil sie ein Kind erwarten, oder weil sie für diese Menschen und ihre Kinder beten wollen“, Sommerauer weiter. Die Feier beginnt um 18 Uhr in der Krankenhauskapelle Dornbirn. (cth)