Gemeinsam für Australien

Die HTL Dornbirn lud zum Kuchenverkauf für Australien.

Dornbirn. Seit Oktober haben die Brände in Australien zahlreiche Opfer gefordert und großen Schaden im Land angerichtet. Menschen und Tiere fielen den Bränden zum Opfer und mussten leiden. Doch auch der lang ersehnte Regen brachte schlimme Katastrophen mit sich.

Daher hat die 1aMP (Mode und Produktionstechniken) der HTL Dornbirn beschlossen, mit Hilfe aller Spenden für Menschen und Tiere in den betroffenen Gebieten zu sammeln. Die Idee war in der unterrichtsfreien Zeit einen Kuchenverkauf zu starten. Gesagt getan. Und so konnte man bei den fleißigen 1aMP-Bäckern kürzlich leckere Naschereien für den guten Zweck erstehen.