Gemeinsam feiern und Gutes tun

Die HTL Dornbirn lud zum großen Maturaball.

Nach der Begrüßung durch Schulsprecher Gabriel Böhler eröffnete Abteilungsvorstand Norbert Lenz offiziell den Ballabend: „In einer Schulgemeinschaft wird gelehrt und gelernt, gearbeitet, diskutiert, Feedback gegeben und vieles mehr – aber noch etwas ist ganz wichtig, nämlich das gemeinsame Feiern!“ Und in diesem Sinne gab es nach dem Dankeschön an das Ballkomitee nur noch eines zu sagen: „Alles Walzer!“

Unter dem Motto „Wir sind am Ziel – unsere Lehrkräfte am Ende“ wurde ausgiebig gefeiert und in der Disco sorgte DJ Datjay für stimmungsvolle Musik für alle Jungen und Junggebliebenen. Im Saal begleitete die Band Nevermind die Gäste durch den Ballabend und sorgte für bis spät in die Nacht für eine volle Tanzfläche. Natürlich gab es auch einen Sektempfang, eine Tombola, die Wahl der Ballkönigin und des Ballkönigs sowie Maturazeitungen – eben alles, was ein guter Ball braucht.